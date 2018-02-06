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Автоинспекторы измерили глубину ям в Ростове

Вчера, 19:28

Автоинспекторы измерили глубину ям в Ростове. Большинство выбоин не соответствует государственным стандартам.

В связи с государственными стандартами известно, что глубина дорожной ямы не может превышать 5 см и быть длиннее 60. Но водители дорог в Ростове явно чувствуют нарушения ГОСТов, причем и не раз.

Шестого февраля автоинспекторы вместе с МВД совершили рейд по трассам города и оценили дороги Ростова. Всем тем водителям, которые часто бывают в Советском районе города, на перекрестке улицы Малиновская и проспекта Стачки, уже давно известна "знаменитость" ростовских дорог - огромная яма. Углубление длинной почти в два метра и шириной в полтора, а глубина ее достигает 16 см. Данные размеры превышают нормы почти втрое и специалистам едва хватило длины линейки, чтобы измерить такое «чудо».

Потом инспекция посетила Всесоюзную улицу, где за поворотом припряталось целых две выбоины размером с «Малиновскую впадину», как ее прозвали жители Ростова, но опасности эти две ямы несут намного больше.


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