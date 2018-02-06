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Поездки на такси в Москве подорожали впервые за три года

Сегодня, 16:54

 За последние три года цены на проезд в такси падали, но в этом году положение изменилось, и цены на проезд стали такими же, как три года назад.

 

Положительные изменения для пассажиров происходили в период с 2014-го по 2017-й год, когда стоимость проезда снижалась, а время подачи машины сократилось.

Однако в этом году поездки выросли с 30 рублей за километр до 40.

Изменения по снижению цен происходили по причине конкуренции между «Яндекс .Такси» и Uber. С начала прошлого года Uber перестал снижать цены. По сравнению с 2015 годом количество водителей возрастает ежегодно.

Несмотря на повышение средней стоимости за километр, спрос на такси не падает. Все более популярным становится сервисы онлайн- заказов.


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