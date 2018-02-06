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В Ростове в общественном транспорте начали устанавливать новые валидаторы

Сегодня, 13:49

Новые валидаторы для бесконтактной оплаты проезда начали устанавливать в общественном транспорте Ростова-на-Дону. Полностью оборудовать автобусы и троллейбусы в городе власти планируют до марта.

Чиновники отмечают, что система будет оповещать пассажиров об успешной оплате путём размещения информационного сообщения на экране валидатора, а также посредством голосового сообщения. При попытке повторно оплатить проезд в течение пяти минут после первого расчёта пользователей предупредят об ошибке. Также аппарат поддерживает бесконтактную оплату смартфоном.

Ранее мы писали, что власти Екатеринбурга анонсировали запуск валидаторов для бесконтактной оплаты в общественном транспорте. Первые подобные аппараты должны появиться в городских автобусах летом 2018 года.


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