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В Москве у поездов метро массово отказывают тормоза

Сегодня, 14:04

В сети появилась информация, что в метрополитене Москвы из-за погодных условий у поездов массово отказывают тормоза. В результате составы проезжают мимо платформ из-за наледи на рельсах.

В сети появилась информация, что в Московском метрополитене усложнена ситуация с движением поездов. Очевидцы сообщают, что при быстром движении перед платформой составы попросту не могут затормозить и проезжают мимо.

Изменить ситуацию машинисты поездов метро не могут, так как транспорт находится в работоспособном состоянии и не может затормозить не из-за неисправности тормоза, а в связи с наледью на рельсах. Единственным выходом в данном положении является изменение интервала движения всех поездов метрополитена на территории Москвы, однако в данный момент администрация "подземки" не занимается этим вопросом.

Пассажиры требуют, чтобы руководство метро исправило ситуацию и создало нормальные условия для передвижения составов, так как из-за подобных задержек и инцидентов люди опаздывают на работу или вовсе не могут уехать со станции на метро. Администрация пока не прокомментировала появившуюся информацию. Ситуация с наледью на рельсах наблюдается в нескольких районах Москвы, однако это усложняет ситуацию по всей территории столицы.


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