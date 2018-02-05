Орлу хотели подарить сломанный транспорт

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Комиссия из Орла осмотрела подаренный транспорт в Москве и пришла к выводу, что данной подержанной технике необходим капитальный ремонт.

Недавно сотрудники МУП ТТП вместе с техническим директором Юрием Гордюшиным посетили Москву, где осмотрели предложенный им транспорт, который включает 13 подержанных троллейбусов и 15 трамваев. Они пришли к выводу, что техника нуждается в капитальном ремонте за большие деньги, что обойдется в 4,5-5 миллионов рублей. Срок службы транспорта подходит к концу, вагоны из-за проблем с отоплением уже больше месяца на ремонте, а на кузове присутствуют ржавые участки. Также, они потребляют гораздо больше электроэнергии. Пробег у транспорта составил от 600 до 800 тысяч км, а на данный момент их и вовсе перестали выпускать.

Троллейбусы уже более 6 месяцев расположены на открытой площадке, и только один из них ремонтировали. Комиссия пришла к выводу, что забирать этот подарок не имеет смысла, так как трамваи не отремонтируют нигде, а троллейбусы -только в Волгограде, к тому же, эксплуатация данного транспорта приведет к значительным затратам.

За передачу городу подержанного московского транспорта выступил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, который считал это отличной возможностью обновить городской транспорт практически бесплатно.