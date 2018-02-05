VistaNews.ru


Орлу хотели подарить сломанный транспорт

Сегодня, 17:02

Комиссия из Орла осмотрела подаренный транспорт в Москве и пришла к выводу, что данной подержанной технике необходим капитальный ремонт.

Недавно сотрудники МУП ТТП вместе с техническим директором Юрием Гордюшиным посетили Москву, где осмотрели предложенный им транспорт, который включает 13 подержанных троллейбусов и 15 трамваев. Они пришли к выводу, что техника нуждается в капитальном ремонте за большие деньги, что обойдется в 4,5-5 миллионов рублей. Срок службы транспорта подходит к концу, вагоны из-за проблем с отоплением уже больше месяца на ремонте, а на кузове присутствуют ржавые участки. Также, они потребляют гораздо больше электроэнергии. Пробег у транспорта составил от 600 до 800 тысяч км, а на данный момент их и вовсе перестали выпускать.

Троллейбусы уже более 6 месяцев расположены на открытой площадке, и только один из них ремонтировали. Комиссия пришла к выводу, что забирать этот подарок не имеет смысла, так как трамваи не отремонтируют нигде, а троллейбусы -только в Волгограде, к тому же, эксплуатация данного транспорта приведет к значительным затратам.

За передачу городу подержанного московского транспорта выступил врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, который считал это отличной возможностью обновить городской транспорт практически бесплатно.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.