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В Хабаровске электротранспорт перейдет на безналичную оплату проезда

Сегодня, 15:52

С 15 февраля 2018 года управление транспорта Хабаровска запустит 60 терминалов для безналичной оплаты проезда на электротранспорте. Еще 20 терминалов останется в резерве.

Местные власти уже закупили 80 терминалов и планируют часть из них ввести в действие. Таким образом системой безналичной оплаты смогут воспользоваться пассажиры троллейбусов 1 и 4, а также трамваев 1 и 5.
Мэр Хабаровска Александр Соколов заявил, что члены экипажей электротранспорта уже в ближайшем времени приступят к обучению работы с новым оборудование и в течение полугода система безнала полностью внедрится в транспортные службы.
Как известно по последним данным, на сегодняшний день к системе безналичной оплаты проездного подключились 11 перевозчиков, эьл 35% от всех маршрутов. За время работы чуть более месяца было совершенно почти 400 тысяч операций в данной системе.


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