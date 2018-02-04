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На остановках Владикавказа будет установлен бесплатный WI-FI

Вчера, 23:13

Во Владикавказе скоро начнется масштабный монтаж остановок общественного транспорта. На многих остановках будут установлены торговые киоски, а также бесплатный WI-FI.

Так как во Владикавказе проходит благоустройство городских объектов, это затронуло и общественные места. Дистанция между остановками будет составлять от 400 до 800 метров. В скором времени появятся около 30 остановочных комплексов с навесами, корзинами для мусора, лавками, а также площадками ожидания. Особенно дает надежду тот факт, что будут установлены точки WI-Fi.

На данный момент существуют 700 остановок, из которых только часть соответствует требованиям. В городе решили, что в 2018 году значительно улучшат состояние города.


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