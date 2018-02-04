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В Тамбове большинство водителей не хотят пересдавать теорию при обмене прав

Вчера, 20:59

В Тамбове было проведено социологическое исследование, которое показало, что при замене водительского удостоверения большинство владельцев транспортных средств и работников транспортных компаний не хотят сдавать экзамены по теоретическим дисциплинам. Основными критериями отказа стали нехватка времени и денежных средств.

Главными противниками существующих нормативов ГИБДД стали водители со значительным стажем работы и вождения. По их мнению, теоретические знания необходимы «чайникам», которые должны соблюдать «букву» закона. Для опытных водителей, любые перемены в нормативах ПДД никогда не были тайной, потому как для профессиональной деятельности это является основным постулатом.

Что характерно, но в опросе приняли участие и пешеходы. По их мнению, данная проблема не касается безопасности движения. Профессионалы знают как ездить, пешеходы осознают свои права.

Напомним, в Тамбове широкий резонанс вызвало предложение переэкзаменовки водителей через 10 лет с момента получения прав. Теоретические экзамены однозначно признаны опрошенными, как часть коррупционной схемы.


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