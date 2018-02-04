Бах: Российские атлеты могут стать эталоном чистого спорта в мире

Вчера, 19:29

Томас Бах утверждает, что российские атлеты станут эталоном чистого спорта в мире. Это позволит им участвовать в Олимпийских играх. Подобное мнение высказал руководитель Национального олимпийского комитета.

В его рамках было принято решение не допускать Россию в Игры-2018. Тем не менее оставили возможность ехать в Южную Корею некоторым спортсменам, которые выйдут на соревнования в статусе "Олимпийский атлет из России". На данный момент в составе российской сборной находится 168 спортсменов. Комитет намерен не пропускать большинство атлетов, выступивших в 2014 году в городе Сочи. Россия должна возместить расходы в размере 15 миллионов долларов, которые были потрачены на допинговые расследования нарушений. "На данный момент от России не поступало денежных средств. Недавно комитет следил за выполнением условий участия в Играх и за тем, как были соблюдены решения исполнительного комитета", заявил Бах.