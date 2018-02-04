Автобусный апокалипсис наступил в Москве

Жители столицы делятся в социальных сетях фотографиями пробок на дорогах после рекордного снегопада в Москве за всю историю метеонаблюдений. На дорогах стоят не только машины, но и автобусы.
Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме.
Представленные фотографии были сделаны днем, в момент буйства стихии.
«Снегопад века» побил все известные рекорды по количеству осадков в столице и области. Более двух тысяч деревьев не выдержали натиска стихии и повалились.
Соответствующие службы присвоили "оранжевый" уровень погодной опасности в столице.