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Автобусный апокалипсис наступил в Москве

Вчера, 19:27

Жители столицы делятся в социальных сетях фотографиями пробок на дорогах после рекордного снегопада в Москве за всю историю метеонаблюдений. На дорогах стоят не только машины, но и автобусы.

Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме.

Представленные фотографии были сделаны днем, в момент буйства стихии.

«Снегопад века» побил все известные рекорды по количеству осадков в столице и области. Более двух тысяч деревьев не выдержали натиска стихии и повалились.

Соответствующие службы присвоили "оранжевый" уровень погодной опасности в столице.


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