Аварийные службы Мосгортранса усилили режим работы

Сегодня, 12:46

Аварийные службы Московского городского транспорта усилили свою работу в связи с сильным снегопадом в российской столице.

Почти 300 сотрудников Мосгортранса и 80 единиц специальной техники бесперебойно работают для обеспечения маршрутов.

Специалистами была установлена круглосуточная слежка за контактной сетью и остальными инфраструктурными объектами транспортных средств. Среди спецтехники применяются и вагоны-снегоочистители трамвайных путей.

В условиях затруднения электротранспортного движения службы Мосгортранса в оперативном порядке проводят запуск автобусов по трамвайным и троллейбусным путям.