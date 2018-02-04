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Аварийные службы Мосгортранса усилили режим работы

Сегодня, 12:46

Аварийные службы Московского городского транспорта усилили свою работу в связи с сильным снегопадом в российской столице.

Почти 300 сотрудников Мосгортранса и 80 единиц специальной техники бесперебойно работают для обеспечения маршрутов.
Специалистами была установлена круглосуточная слежка за контактной сетью и остальными инфраструктурными объектами транспортных средств. Среди спецтехники применяются и вагоны-снегоочистители трамвайных путей.
В условиях затруднения электротранспортного движения службы Мосгортранса в оперативном порядке проводят запуск автобусов по трамвайным и троллейбусным путям.


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