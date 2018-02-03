В Москве аэропорты задержали и отменили больше 120 рейсов

Вчера, 23:18

В Москве столичные аэропорты сегодня задержали или отменили больше 120 рейсов. Сведения об это разместил ресурс «Яндекс.Расписание».

Появились данные и относительно этих событий по отдельным аэропортам Москвы.

В частности, в Шереметьево задержали всего 76 рейсов. Это самый крупный показатель среди российских аэрогаваней.

Домодедово «отметилось» чуть меньшими результатами. Там задержанными оказались 16 вылетов, а отменёнными – 15.

Не отстаёт и Внуково. Там отменённым оказался вылет лишь по одному маршруту. А вот задержанными оказались 17 полётов.

Данные приведены по состоянию на 22-00 мск.