В Петербурге велосипедисты протестуют против автомобилистов

Вчера, 19:55

В Санкт-Петербурге, пожалуй, впервые в России представители велосипедного движения ответили по достоинству автомобилистам, которые готовы превратить все питерские поребрики в места парковок. По мнению активистов велосипедного движения, ссылки на сезонность – лукавство и провокация.

Как и во всех мегаполисах места парковок в Петербурге остаются краеугольным камнем всех заинтересованных сторон. После того, как в прошлом году Смольный предложил велосипедистам собственные дорожки с местами остановок на 4 тысячи километров, общественность восторжествовала. Действительно, буквально в сотне километров положительный пример альтернативного транспорта из Финляндии и Швеции.

Однако, общественники из организации «СПб Авто» высчитали, что велосипедисты получили чрезмерные преференции, потому как они на улицах города представляют маргинальное меньшинство. Поэтому зимой вполне логично передать велосипедные стоянки под парковки автомобилей. Велосипедисты опровергли такую концепцию и напомнили, кто отравляет воздух в Питере.