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Ввод в Москве наземного метро будет удобным

Сегодня, 17:24

Власти Москвы сообщают, что ввод наземного метро в эксплуатацию будет наиболее удобным для москвичей. Он не окажет влияния на графики движения, которые осуществляет другой транспорт.

 Сообщение об этом сделал Марат Хуснуллин, являющийся заместителем московского мэра по данному вопросу. По информации чиновника, это не помешает движению других видов столичного транспорта. Об этом он рассказал после того, как данный вопрос был обсуждён на совещании у мэра.

После данного события, жители и гости столицы получат, с его слов, сотни вариантов, как им наиболее оптимально выбрать свой маршрут. Полная «картинка» того, как будет увязываться транспорт с новыми линиями метро, появится летом.

Данное строительство является продолжением проекта по строительству в Москве центральных диаметров (МЦД).

Главным их предназначением является соединение железнодорожных маршрутов, относящихся к разным направлениям. Помимо того, города Подмосковья получат возможность соединения линиями, проходящими через Москву.

Согласно анонсированному плану, движение по МЦД начнётся, примерно, через полтора года.


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