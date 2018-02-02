Мэрия Новосибирска одобрила ремонт трамвая скотчем

Вчера, 22:53

В январе новосибирцы пожаловались, что вагон трамвая № 3096, а в частности входная дверь, стекла и поручни обмотаны изолентой и скотчем. Такой ремонт-утепление вагона возмутил пассажиров.

"Такой способ устранения дефектов не противоречит действующим правилам деповского ремонта вагонов и требованиям технологии", — комментирует ситуацию мэрия. А вот оклейка окон и кабины водителя скотчем была произведена водителем трамвая самовольно и своевременно. На данный момент уплотнение из скотча демонтировали.

В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отметили, что на муниципальном предприятии города числится 139 вагонов трамвая, их средний возраст 24 года. При этом нормативный срок службы трамвайного вагона - 16 лет. 58,3% вагонов, это 81 трамвай, используются вне пределов нормативного срока службы. Вагон трамвая, на который поступила жалоба от пассажиров эксплуатируется на протяжении 29 лет с 1989 года и его пробег составляет почти 954 тысячи километров.