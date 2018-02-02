Жители Ростова удивлены новым тюнингом пассажирских автобусов

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Городские автобусы Ростова выехали на линии с новым тюнингом, который несколько озадачил жителей города.

Жители Ростова жалуются, что пассажиры стали воровать элементы декора, которые компания производитель установила на автобусы. Жители города сами несколько недоумевают от сложившейся ситуации, ведь новые пассажирские автобусы, которые появились на маршрутах, очень удобные и комфортные.

В социальных сетях и на городских форумах, неравнодушные ростовчане стали выкладывать снимки автобусов МАЗ, в которых уже поорудовали вандалы. На фотографиях четко видно, что в салонах отсутствуют перегородки, которые производитель сделал из органического стекла и колпаки на колесах. В ходе обсуждения, многие пользователи пришли к выводу, что перегородки были сняты специально с целью сбережения от предприимчивых граждан, которые могли бы их украсить или разрисовать. Куда же делись колпаки, так и осталось загадкой.

Несмотря на это, пассажиры отмечают, что с появлением новых МАЗов, передвигаться по городу стало комфортнее.

Руководство компании перевозчика пока не дает официальных комментариев по поводу исчезновения некоторых элементов из городских автобусов.