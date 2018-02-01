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Собянин анонсировал запуск первого участка Большого кольца

Вчера, 21:15

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что запуск первого участка Большого кольца подземки состоится через месяц-полтора. 

Собянин отметил, что технические тестовые поездки по Большому кольцу начались давно. Однако, для пассажиров эта линия не открывалась из-за возникших сложностей при интеграции Большой кольцевой с другими линиями московского метро.

Столичный глава также успокоил всех жителей районов, около которых идет строительство метрополитена. По его словам, все жилые кварталы будут защищены от шумов. Хотя, электрички собираются использовать современные и высокотехнологичные, поэтому проблем с шумом быть не должно.

Напомним, ранее мэр Москвы сказал, что считает Большую кольцевую одной из самых грандиозных строек метро за всю историю города.

Большое кольцо начали строить в 2011. Линия будет насчитывать 31 станцию. Ее длина составит 68 км.


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