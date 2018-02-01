Собянин не исключает повышения тарифов на парковках Москвы

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Сергей Собянин не исключает, что в Москве состоится повышение тарифов на находящихся в городе парковках. Это реально может произойти в ближайшее время в некоторых районах столицы.

Собянин проинформировал, поднятие «парковочных цен» произойдёт лишь в тех местах Москвы, где наблюдается наличие повышенного спроса на данную услугу.

Согласно информации, стоимость расположения авто на данных парковках должна быть повышена до такого размера, чтобы загрузка этих площадок не была более 80%. Это делается для того, чтобы там не останавливались «случайные» автолюбители, а тем, кому это необходимо, не приходилось «наворачивать круги».

В то же время, в самой системе платных паковок особых новшеств, кроме поднятия тарифов, не предусматривается. Собянин и ранее неоднократно высказывал мнение, что транспортную ситуацию в столице необходимо улучшать через уменьшение трафика по центральным улицам.

Помимо увеличения плат за паркование в центре Москвы, на это же направлены и другие мероприятия. Главными из них являются объездные магистрали, которые сейчас возводятся.

Это касается Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.