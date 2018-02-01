VistaNews.ru


Собянин не исключает повышения тарифов на парковках Москвы

Сегодня, 17:32

Сергей Собянин не исключает, что в Москве состоится повышение тарифов на находящихся в городе парковках. Это реально может произойти в ближайшее время в некоторых районах столицы.

 Собянин проинформировал, поднятие «парковочных цен» произойдёт лишь в тех местах Москвы, где наблюдается наличие повышенного спроса на данную услугу.

Согласно информации, стоимость расположения авто на данных парковках должна быть повышена до такого размера, чтобы загрузка этих площадок не была более 80%. Это делается для того, чтобы там не останавливались «случайные» автолюбители, а тем, кому это необходимо, не приходилось «наворачивать круги».

В то же время, в самой системе платных паковок особых новшеств, кроме поднятия тарифов, не предусматривается. Собянин и ранее неоднократно высказывал мнение, что транспортную ситуацию в столице необходимо улучшать через уменьшение трафика по центральным улицам.

Помимо увеличения плат за паркование в центре Москвы, на это же направлены и другие мероприятия. Главными из них являются объездные магистрали, которые сейчас возводятся.

Это касается Южной рокады, а также Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.