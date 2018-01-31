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В Москве построят две новые железнодорожные станции на Курском направлении

Вчера, 19:46

На Курском направлении Московской железной дороги построят две новые станции: Новохохловскую и Остафьево. Об этом сообщает официальный сайт правительства российской столицы.

Здания будут выполнены в стиле конструктивистской архитектуры. В пространстве это будут два стеклянных куба, фасады которых соединятся надземными переходами. Выход на платформы оборудуют пандусами, скамейками для ожидающих пассажиров и вертикальными конструкциями с электронными информационными панелями.

Платформу Новохохловскую планируют открыть в середине 2018 года, а Остафьевскую запустят в эксплуатацию в 2019-м. Обе станции имеют одинаковую площадь в 1500 квадратных метров, рассчитаны на пассажиропоток в 10000 человек и будут связаны с платформами Московской кольцевой дороги и метрополитеном отдельными переходами.

Чиновники мэрии озвучили мотивы своего ожидания от скорейшего ввода в эксплуатацию новых платформ: Новохохловская и Остафьевская призваны упорядочить транспортную коммуникацию на Курском направлении.


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