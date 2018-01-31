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В Екатеринбурге на 20 минут были остановлены все поезда

Сегодня, 17:31

Поезда екатеринбургского метро были остановлены на 20 минут. Работа «подземки» была восстановлена полностью в 17:30.

Сегодня 31 января пассажирам екатеринбургского метро пришлось терпеть значительные неудобства. Дело в том, что в 17:00 все поезда метро были остановлены, а по громкой связи «подземки» сообщили, что такие неудобства спровоцированы техническим сбоем.

Некоторые пассажиры не стали дожидаться, когда поезда возобновят свою работу и отправились до станций пешком. Многие жители Екатеринбурга рассказали, что сегодня в метро ощущался сильный запах гари.

Полностью возобновить работу «подземки» удалось только через 20 минут. На данный момент руководство метрополитена сообщает, что работа метро вошла в свой привычный график.

В социальных сетях начали активно обсуждать причины такой остановки. Некоторые пользователи предположили, что это было предотвращение террористического акта, часть – что просто оказались вырезанными стратегические кабеля.


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