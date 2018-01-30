VistaNews.ru


На Кубани планируют построить новый мост через реку Джубгу

Вчера, 22:38

Автодор сообщил, что хочет уделить пристальное внимание капитальному ремонту и строительству новых дорог трассы М 4 «Дон» на Кубани, с помощью которой обеспечивается доступность транспорта на курорты побережья Черного моря.

Работы планируют начать в первом месяце и закончить в конце этого года. На трассе должны обустроить новые три полосы, освещение, водоотвод, барьерное ограждение, так как трасса находится в горной местности и тротуары для пешеходов. На 1439-ом километре на подходе к трехуровневой развязке построят новый мост через реку Джубга.

Также в планах у РосАвтодора реконструировать уже существующий мост через Джубгу, потому что тот не справляется с очень большим количеством туристов в курортные сезоны. И вместо двух полос обещают построить четыре. Также на трассе М4 отремонтируют асфальтное покрытие и освещение и модернизируют системы отвода воды, сообщает «Автодор».


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.