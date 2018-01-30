На Кубани планируют построить новый мост через реку Джубгу

Вчера, 22:38

Автодор сообщил, что хочет уделить пристальное внимание капитальному ремонту и строительству новых дорог трассы М 4 «Дон» на Кубани, с помощью которой обеспечивается доступность транспорта на курорты побережья Черного моря.

Работы планируют начать в первом месяце и закончить в конце этого года. На трассе должны обустроить новые три полосы, освещение, водоотвод, барьерное ограждение, так как трасса находится в горной местности и тротуары для пешеходов. На 1439-ом километре на подходе к трехуровневой развязке построят новый мост через реку Джубга.

Также в планах у РосАвтодора реконструировать уже существующий мост через Джубгу, потому что тот не справляется с очень большим количеством туристов в курортные сезоны. И вместо двух полос обещают построить четыре. Также на трассе М4 отремонтируют асфальтное покрытие и освещение и модернизируют системы отвода воды, сообщает «Автодор».