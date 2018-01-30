В Госдуме выступили за увеличить штрафа для пешеходов за нарушение ПДД

Вчера, 19:51

Вячеслав Лысаков выступил за то, чтобы увеличить размер штрафа для пешеходов за нарушение ими правил дорожного движения.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков предложил повысить размер штрафов за нарушение ПДД пешеходами в три раза - с 500 рублей до 1500.

Он указал, что введение новых штрафов в законопроект, вероятнее всего, проведут в течение этого года, отмечая, что данное ужесточение будет носить профилактический характер, а не реально применимый. По его словам, пешеходы довольно часто становятся причиной серьезных аварий на дорогах, в том числе и со смертельным исходом.

Однако довольно часто они убегают с места ДТП, чтобы избежать ответственности, в связи с чем пешеходы и водители находятся в совершенно неравных условиях. Он отмечает, что чаще всего большая вина лежит на водителях транспортных средств, однако бывают ситуации, когда лишь неверные действия пешехода приводят к серьезным последствиям. Увеличение размера штрафа проводится с целью стимуляции пешеходов, чтобы они стали более внимательными и осмотрительными.

На данный момент нарушение пассажиром или пешеходом правил дорожного движения влечет за собой предупреждение, или административное наказание в виде штрафа на 500 рублей.