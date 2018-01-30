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По Новосибирску проехал светящийся ледяной «Гелендваген»

Сегодня, 15:37

В Новосибирске креативные умельцы из группы «Гараж 54» явили народу новое чудо инженерной мысли, помноженной на безудержную фантазию. Они соорудили ледяной «Гелендваген» с подсветкой и прокатились на нем по вечернему парку.

Зрелище действительно было завораживающее. Если учесть, что на шасси УАЗика было не менее шести тонн льда, то скорость пожилого пешехода, с которой сияющий «Гелик» катил по заснеженной дорожке, можно назвать довольно приличной. Умельцы признались, что идея автомобиля изо льда витала в воздухе в течение всего прошлого года. Дождавшись мороза, мастера начали воплощать свой замысел в жизнь. На платформу УАЗа был поставлен соответствующий металлический каркас, а затем в течение трех недель наращивался лед, который затем шлифовался. Для пущей красоты внутрь заложили подсветку из нескольких цветовых гамм. Зрелище было впечатляющим, а видеоролик, размещенный в социальной сети, просмотрели множество пользователей, оставив восторженные комментарии.


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