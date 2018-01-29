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К 2020 году поезда в Китае будут двигаться со скоростью 600 км/час

Вчера, 22:04

Ученые из Китая вплотную занялись разработкой магнитного устройства, благодаря которому поезда смогут разгоняться до скорости равной 600 км/час. Новейшие поезда появятся в 2020 году.

Специалисты заявляют, что проект поезда уже утвердили специальной, профессиональной комиссией Китайской державы. Первые экспериментальные средства передвижения на рельсах будут запущены уже к 2020 году.

Стоит напомнить, что в Китае уже действуют так называемые маглевы, однако двигаются они сравнительно медленно со скоростью 450 км/час. Над созданием скоростных поездов трудятся около 15 разработчиков-профессионалов своего дела.


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