К 2020 году поезда в Китае будут двигаться со скоростью 600 км/час

Вчера, 22:04

Ученые из Китая вплотную занялись разработкой магнитного устройства, благодаря которому поезда смогут разгоняться до скорости равной 600 км/час. Новейшие поезда появятся в 2020 году.

Специалисты заявляют, что проект поезда уже утвердили специальной, профессиональной комиссией Китайской державы. Первые экспериментальные средства передвижения на рельсах будут запущены уже к 2020 году.

Стоит напомнить, что в Китае уже действуют так называемые маглевы, однако двигаются они сравнительно медленно со скоростью 450 км/час. Над созданием скоростных поездов трудятся около 15 разработчиков-профессионалов своего дела.