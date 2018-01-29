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В Пулково заработает новая система наблюдения за самолетами

Вчера, 19:29

В апреле этого года аэропорт Пулково будет оснащен новой системой наблюдения, которая называется «Альманах». Основоположником этой системы является концерн «Алмаз-Антей».

На данный момент система запущена, но еще только в тестовом режиме. Систему «Альманах» в первый раз показали на «МАКС-2017». Она представляет собой совокупность определенных станций, которые определяют высоту и координаты самолетов, собирая информацию с разных датчиков. Более того, «Альманах», в состоянии контролировать перемещение сотен объектов, находящихся в воздухе. Альманах находит даже небольшие объекты – беспилотные летающие аппараты и коптеры. Также система имеет возможность обнаруживать запрещенный выезд на взлетно-посадочную полосу.

Система не из дешевых. Ее стоимость где-то около 134 млн рублей. В ближайшие годы Росавиация планирует оснастить еще 8 аэропортов.


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