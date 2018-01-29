МАДИ предложил перекрасить знаки органичения скорости в салатовый цвет

Сегодня, 16:12

Работники Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) выдвинули предложение изменить цвет знаков по ограничению скорости. Для того, чтобы водители лучше их видели на дороге, необходимо перекрасить знаки в салатовый цвет.

Как отмечают эксперты, в целом управляющий дорожно-транспортным средством только 80% своего внимания обращает на дорогу. Оставшиеся 20% он отвлекается на раздражающие факторы. Именно поэтому часто водители не видят дорожных знаков, вследствие чего увеличивается риск попасть в ДТП.

Для улучшения внимания водителей специалисты предложили изменить на салатовый цвет дорожные знаки, предупреждающие о необходимости снизить скорость.

Помимо этого, необходимо также изменить размер знака, чуть-чуть увеличив его.

Однако это нововведение еще не разработано до конца и предложение остается лишь на словах.