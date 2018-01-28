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Через Сызрань будут ходить ежедневные пассажирские поезда в Казань

Вчера, 22:31

Рашид Сайбалатов, глава Куйбышевской железной дороги, заявил о намерении пустить ежедневные пассажирские поезда из Самары в Казань через Сызрань. Поезда также будут курсировать через Ульяновск.

По словам начальника РЖД, для пассажиров в данный момент составляют оптимальное расписание. Поезда будут отправляться из Самары и Казани вечером, прибывать — утром. Для перевозок уже выделены два состава из вагонов, оборудованных всеми необходимыми удобствами. Предположительно, поездка займет около 10,5 часов. Рашид Сайбалатов считает, новый маршрут сможет привлечь до 30 тысяч пассажиров в месяц.

Поезда Самара — Казань через Сызрань и Ульяновск собираются запустить уже в первом месяце весны.


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