В Карачаево-Черкесии снизилась смертность на дорогах

Вчера, 19:20

В Карачаево-Черкесии подведены итоги по ситуации на дорогах республики в прошедшем году. По словам представителей министерства, прослеживается тенденция к снижению смертности из-за дорожно-транспортных происшествий.

Несмотря на позитивную динамику, предоставленную аналитиками министерства, руководство республиканских правоохранительных органов не могло не отметить, что за прошлый год ДТП унесли жизни 69 человек. Динамика снижения количества аварий, по мнению экспертов, не должна успокаивать. Кроме хорошей работы работников автоинспекции, необходима постоянная профилактическая работа с участниками дорожного движения.

В МВД республики подчеркнули, что в минувшем году было значительно увеличено и модернизировано техническое оснащение автодорог, особенно на проблемных участках. В республике считают, что в текущем году необходимо усилить борьбу с водителями, которые игнорируют нерегулируемые пешеходные переходы.