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В Австралии можно будет пользоваться смартфонами вместо карт в общественном транспорте

Сегодня, 12:40

В Австралии в штатах Виктория и Квинсленд можно будет пользоваться смартфонами вместо карт в общественном транспорте. Планируется ввести это до 2019 года.

 При этом, возможность использования обычных карточек распространённой здесь системы Myki всё-таки останется – для тех, у кого смартфона нет. Причина перехода на новую технологию в её предполагаемой дешевизне. Обновить карты системы Myki выйдет гораздо дороже, чем сделать мобильное приложение, по информации новостного издания VistaNews.

Предположительно, испытывать новую технологию могут начать в июне на трамваях с номерами 11, 86 или 96. Также задумываются о том, чтобы постепенно перейти от системы Myki к другим вариантам, в штате Новый Южный Уэльс, однако здесь пока вопрос только изучается. Стоит также отметить, что перспектива использования смартфонов для оплаты в общественном транспорте в Австралии воодушевляет не всех. Некоторые считают, что нет смысла кардинально менять что-то, поскольку и так всё хорошо работает.


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