В ЦАГИ проверят на усталость механизацию крыла самолёта МС-21

Вчера, 20:26

Специалисты ЦАГИ проверят на усталость механизацию, которую имеют крылья самолёта МС-21. Это необходимо для получения данных о безопасности полётов данного лайнера.

При испытаниях все механизмы крыла будут проверены на усталость и живучесть. Это будет производиться при установлении разных углов по отклонению для закрылков и предкрылков.

Сообщается, заказчиком работ является ПАО «Корпорация «Иркут». Целью проверки являются испытания, которые должны подтвердить, насколько данные элементы конструкции самолёта являются надёжными и безопасными.

Чтобы сделать результаты испытаний более достоверными, специалисты ЦАГИ намерены применить для предкрылков и закрылков МС-21 системы, которые станут создавать переменные нагрузки и будут оборудованы специальными датчиками.

Мс-21 является перспективным пассажирским авиалайнером. Сейчас прочность конструкций, которые предлагают его создатели, вошла в стадию своих испытаний.

В целом, предполагается, что если конструкции крыла выдержат предложенные в ЦАГИ тесты, они смогут прослужить не менее, чем 60 тысяч полётных часов.

Новый лайнер, в зависимости от своей модификации, сможет осуществлять перевозки от 150 до 210 пассажиров. Полётная дальность составляет 6 тыс. километров. В своём классе он будет располагать самым широким фюзеляжем (4,06 метра).