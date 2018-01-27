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В Москве в автобусах частных перевозчиков появится Wi-Fi

Сегодня, 14:12

Глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов взял участие в конференции по транспортному вопросу Москвы. Так, в автобусах частных перевозчиков вскоре может появиться Wi-Fi. Такое нововведение вызвано общественным интересом к Интернету.

 Развитие сферы интернет-потребления людьми в последнее время бьет все рекорды. Человечество уже расплачивается за товары и услуги смартфонами, совершает путешествия с гаджетами, общается с родными, несмотря на тысячи километров между ними.

Таким образом, повышенный интерес к Сети оправдан и предоставляет массу возможностей для людей. Чтобы не отставать от мировых тенденций, в Москве рассматривается вопрос обеспечения транспорта частных перевозчиков доступом к Wi-Fi.

«Город стремится использовать сейчас все высокие технологии, и такое в планах есть», - рассказал глава ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.


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