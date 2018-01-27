Аэропорт Астрахани оборудуют лифтом для инвалидов

Сегодня, 12:41

Аэропорт Астрахани оборудуют специальным автоматическим амбулаторным лифтом, предназначенным для инвалидов. С помощью него пассажиры, ограниченные в возможностях движения, смогут садиться в самолёт и покидать его после посадки.

Это стало следствием проверки, проведённой в аэропорту региональной транспортной прокуратурой. В ходе неё было установлено, что воздушная гавань не имеет средств для того, чтобы пассажиры, чьи физические возможности ограничены, могли комфортно попадать в самолёт и выходить из него.

Пользование новым автолифтом будет бесплатным. Оказание данной услуги предусмотрено Воздушным кодексом. Сейчас персонал аэропорта обучается пользованию новым устройством.