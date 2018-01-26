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ГИБДД Башкирии проведет массовую проверку водителей

Сегодня, 15:46

В Башкирии сотрудники госавтоинспекции проведут массовую проверку водителей.

Как заявил главный инспектор городского ГАИ Динар Гильмутдинов, проверка будет происходить уже с 26 января и продлится до конца недели. В ходе проверки сотрудники ГИБДД проследят за тем, соблюдают ли водители правила дорожного движения, а также будут останавливать тех, кто сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Кстати, это не первая проверка. Ранее в Башкирии был проведен рейд под названием "Должник", с помощью которой инспекторы выявили водителей, которые не оплачивали штрафы за нарушение ПДД.
Напомним, в минувшем году в Тверской области также прошла подобная проверка "Трезвый водитель".


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