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В Москве на оранжевой ветке метро зафиксирован сбой в движении поездов

Вчера, 22:50

В движении поездов оранжевой ветки метро Москвы зафиксированы сбои. Поезда задерживались на 5-7 минут, как информирует РБК.

На Калужской-Рижской линии пассажиры отметили остановку поезда на 10 минут на станции "Коньково" и на 5 минут - на "Беляево". Сотрудники московского метрополитена уточнили, что в работе наблюдается технический сбой, поэтому рекомендуется воспользоваться наземным транспортом. Также задерживались поезда, двигающиеся в сторону центра, и между "Шаболовской" и "Октябрьской".
В Twitter пресс-центр метро столицы уведомил, что незначительные интервалы в движении происходили по техническим причинам. На текущий момент ситуация нормализовалась.


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