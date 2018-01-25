В Москве на оранжевой ветке метро зафиксирован сбой в движении поездов

Вчера, 22:50

В движении поездов оранжевой ветки метро Москвы зафиксированы сбои. Поезда задерживались на 5-7 минут, как информирует РБК.

На Калужской-Рижской линии пассажиры отметили остановку поезда на 10 минут на станции "Коньково" и на 5 минут - на "Беляево". Сотрудники московского метрополитена уточнили, что в работе наблюдается технический сбой, поэтому рекомендуется воспользоваться наземным транспортом. Также задерживались поезда, двигающиеся в сторону центра, и между "Шаболовской" и "Октябрьской".

В Twitter пресс-центр метро столицы уведомил, что незначительные интервалы в движении происходили по техническим причинам. На текущий момент ситуация нормализовалась.