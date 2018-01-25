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Строительство трех эстакад завершается на участке СЗХ в Москве

Сегодня, 17:02

Андрей Бочкарев, заведующий делами строительства в Москве, сообщил прессе о приближении к успешному завершению возведения трех эстакад на участке СЗХ.

На старте строительства трех эстакад на участках московской СЗХ мэр города Сергей Собянин поручил Андрею Бочкареву завершить работу до конца 2018 года. Идет лишь месяц январь, а масштабный проект почти готов к сдаче, подчеркнул глава столичного департамента строительства.

Напомним, новые эстакады на Северо-Западной хорде в Москве появятся на съезде с улицы Боженко на Горбунова, на пересечении улиц Толбухина и Боженко, а также через улицу Крылатскую на Вторую Крылатскую.


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