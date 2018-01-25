Крымский мост обеспечат стационарными полицейскими постами

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Строительство Крымского моста подходит к своей завершающей стадии. Уже известно, что мост будет оборудован стационарными полицейскими постами.

Согласно постановлению правительства России, были внесены изменения в федеральную целевую программу «Социально-экономического развития республики Крым и Севастополя до 2020 года» и выделены дополнительные средства на реализацию запланированных мероприятий. Основной целью программы является окончание строительства Крымского моста, который проляжет через Керченский пролив.

Строительство переправы находится уже на завершающей стадии. Известно, что мост будет оборудован стационарными постами сотрудников правоохранительных органов. Некоторые участки строящейся переправы уже оборудованы освещением и ограждающими барьерами.

Более детально с изменениями, которые внесло правительство РФ, можно ознакомиться на портале правовой информации. Также стало известно, что из федерального бюджета будут направлены дополнительные средства на ряд мероприятий, которые запланированы на Крымском полуострове.