Автобусы из Ростова в Платов можно отследить на режиме онлайн

Вчера, 20:20

Новый режим онлайн стал доступным для автобусов из Ростова к аэропорту «Платов». Теперь пассажиры смогут предварительно увидеть все маршруты указанных рейсов на карте в смартфоне.

Для всех желающих стал доступен сервис отслеживания онлайн рейсов автобусов с направлением «Ростов-Платов». Для такой цели пользователю просто нужно скачать специальное приложение Go2bus на смартфон. Автобусы из Ростова к новому аэропорту курсируют целые сутки. В интернете сообщается, что выполнить рейсы из Ростова к «Платову» стало возможным только двумя маршрутами № 285 и 286.

Маршрут проезда № 285 начинается в Ростове от Привокзальной площади, включает Левобережную улицу, через автостраду М-4, а далее, минуя Северный обход, автобус поедет к Южному подъезду «Платова». Маршрут № 286 начнет движение от Октябрьской площади, останавливаясь на проспекте Шолохова, автобус выедет на Северный обход и трассу М-4. Конечной остановкой транспорта будет Платов. Также по этому маршруту можно добраться до поселка Красный Колос.