VistaNews.ru


Автобусы из Ростова в Платов можно отследить на режиме онлайн

Вчера, 20:20

Новый режим онлайн стал доступным для автобусов из Ростова к аэропорту «Платов». Теперь пассажиры смогут предварительно увидеть все маршруты указанных рейсов на карте в смартфоне.

 Для всех желающих стал доступен сервис отслеживания онлайн рейсов автобусов с направлением «Ростов-Платов». Для такой цели пользователю просто нужно скачать специальное приложение Go2bus на смартфон. Автобусы из Ростова к новому аэропорту курсируют целые сутки. В интернете сообщается, что выполнить рейсы из Ростова к «Платову» стало возможным только двумя маршрутами № 285 и 286.

Маршрут проезда № 285 начинается в Ростове от Привокзальной площади, включает Левобережную улицу, через автостраду М-4, а далее, минуя Северный обход, автобус поедет к Южному подъезду «Платова». Маршрут № 286 начнет движение от Октябрьской площади, останавливаясь на проспекте Шолохова, автобус выедет на Северный обход и трассу М-4. Конечной остановкой транспорта будет Платов. Также по этому маршруту можно добраться до поселка Красный Колос.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.