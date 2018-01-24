В Санкт-Петербурге начнут действовать ограничения движения

Вчера, 19:16

Начиная с завтрашнего дня, в Санкт-Петербурге начнут действовать очередные ограничения для движения по дорогам транспортных средств.

Представитель городской инспекции сообщил о новых изменениях на дорогах в нескольких частях города.

Так, с завтрашнего дня в Петроградском районе города будет перекрыт участок на перекресте проспектов Морской, Спортивный и улицы Грибная, которое продлится до конца следующего месяца, исключая 22 число, в течение этого дня движение будет осуществляться в обычном режиме. На период 29 января - 11 февраля внесут изменения движения по ул. Корпусная, перекроют участки от Пионерской до Малой Зелениной улиц.

В Приморском районе с 11 часов вечера 26 января до 6 часов утра 28 января вступят ограничения для передвижения на перекрестке набережных Черной речки и Выборгской.

Изменения произойдут и в Фрунзенском районе, где они продлятся с 27 января по 12 марта. Они коснутся одной стороны улицы Бухарестская, изменения затронут дороги от Дунайского проспекта до улицы Ярослава Гашека. Они связаны началом строительства Фрунзенского радиуса, который будет расположен от станции "Международная" до "Южная".