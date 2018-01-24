В этом году откроется подземный проезд через «Москва-Сити»

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Подземный проезд через международный деловой центр «Москва-Сити» со стороны башни «Меркурий» откроется в этом году и даже в ближайшие месяцы. Об этом заявили в руководстве Управляющей компании акционерного общества.

Такой проезд позволит автомобилям миновать территорию комплекса без выезда на набережную. Такая схема сократит время водителей за счет свободного проезда. Между тем, транспортная система на территории делового центра пройдет еще ряд изменений, связанных с окончанием строительства комплекса «Федерация». Тогда структура въездов и выездов будет значительно модернизирована.

Благодаря тому, что принятый в прошлом году депутатами Мосгордумы бюджет определил строительство и развитие транспортной инфраструктуры как приоритетные направления, финансирование будет осуществляться в полной мере. Кроме того, отмечена тенденция роста частных инвестиций в строительство проездов и парковок на территории «Москва-Сити».