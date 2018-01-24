В Ростове ограничили движение на площади Карла Маркса

Сегодня, 14:06

Жителям Ростова приходится терпеть неудобства. Власти города сообщают об ограничении движения по площади Карла Маркса.

Ростовские власти информируют водителей города и гостей о том, что, начиная с 19 февраля, некоторые городские улицы будут перекрыты, а на некоторых будет ограничен проезд. Так, согласно имеющейся информации, проезд по улице Максима Горького будет ограничен на перекрестках с улицы Соколовая и проспектом Буденновским. С 12:00 до 20:00 будет запрещен левый поворот с улицы Максима Горького.

Отдельно автомобилистов информируют о том, что 10 февраля, начиная с 10:45 и до 11:50, будет перекрыто движение по площади Карла Маркса и ограничено движение по одной полосе на площадях Базарной, Толстого и Свободы. Такая необходимость возникла из-за военно-патриотического мероприятия, которое будет проведено под патронатом командования Воздушно-десантных войск России. Все желающие могут стать не только зрителями, но и его участниками.

С более детальной информацией об изменениях в движении транспорта в Ростове-на-Дону можно ознакомиться на сайте городской администрации и департамента автомобильных дорог. Пресс-секретарь департамента сообщает, что такие изменения имеют своей основной целью увеличение пропускной транспортной способности на оживленных магистралях города, а также обеспечение безопасности как водителей, так и пешеходов.