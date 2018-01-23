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Стоянка на 4,2 тысяч мест появится в Калининграде перед ЧМ-2018

Вчера, 22:53

Известно, что к Чемпионату мира - 2018 в Калининграде должна будет открыта автостоянка на больше, чем 4 тысячи мест. Работу над прокладыванием паркинга планируют завершить к маю этого года.

Автостоянку также называют "перехватывающей", ведь оставив свою машину, владелец авто должен будет пересесть на шаттл, который доставит его к стадиону на Острове.

В средствах массовой информации также опубликованы данные, касающиеся будущего этой парковки. Известно, что по окончанию Чемпионата мира - 2018 на месте паркинга образуется новый микрорайон.


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