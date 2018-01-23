В Ставрополе на пешеходках появились светоотражающие макеты детей

Вчера, 22:03

В Ставрополе вблизи пешеходных переходов появились светоотражающие макеты детей. Сотрудники ГИБДД региона вместе с юными жителями города проводили установки манекенов на дорогах краевого центра.

Сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю сообщили, что в настоящее время возле пешеходных переходов по всему городу установлены светоотражающие манекены детей. Эта конструкция напомнит лишний раз водителю в любое время суток, что нужно пропустить пешехода. Конструкция манекена сделана из обычного водостойкого картона и оснащена отражательными элементами. Свет фар при попадании на неё даст полное освещение статуи ребенка.

По словам сотрудников ГИБДД, это заставит машинально водителя притормозить на пешеходе в любом случае. Вместе с сотрудниками ГИБДД пришли устанавливать светоотражающие манекены и юные пешеходы, которым приходится несколько раз в день пересекать проезжую часть.