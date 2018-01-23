В ростовском аэропорту «Платов» откроют новую бесплатную парковку

Сегодня, 16:17

В Ростове-на-Дону продолжается расширение и модернизация нового аэропорта «Платов». Скоро неподалеку от пассажирского терминала появятся дополнительные 160 мест для бесплатной парковки личного транспорта. Раньше на этой территории располагался строительный городок.

Руководство аэропорта старается прислушиваться к мнениям, критике и пожеланиям пассажиров. Недавно в социальных сетях ростовчане сетовали на недостаток бесплатных парковочных мест. Платные же стоянки, несмотря на преимущества локации, были не всем по карману. Автовладельцам приходилось останавливаться возле трассы, что вызывало нарекания и штрафные санкции со стороны автоинспекторов. Теперь бесплатная парковка расширится до 300 мест.

По мнению ростовчан, далее дело за городской администрацией. Совершенно нелогично в тендере за право городских рейсов в аэропорт победили перевозчики, имеющие в своем парке в основном микроавтобусы. Для пассажиров с багажом поездки в таком транспорте доставляют массу неудобств. Кроме того, тесные микроавтобусы ходят с получасовым интервалом. За четыре месяца «Платов» уже обслужил более 348 тысяч пассажиров.