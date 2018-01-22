Назван наиболее смертельный участок дороги в Москве

Вчера, 19:48

Назван наиболее опасный участок в Москве. Изначально было указано на проблемные места.

Самым смертельным перекрёстком города оказалось пересечение Каширского шоссе непосредственно с улицей Шипиловской. На протяжении трёх лет в этом месте зафиксировали 74 аварии со смертоносным исходом. Специалисты провели ряд определённых работ в этом месте и на основании этого анализа определили пять самых потенциально опасных участков, где может произойти ДТП.

Вторая в списке - это улица Серафимовича в пределах 100 метров, на третьем - пересечение улицы Пришвина и шоссе Алтуфьевского. Тут речь идёт вероятнее всего об авариях, в которых погибли водители с пассажирами. Касаемо пешеходов, то их количество невелико. Причиной тому - наличие оборудованных подземных пешеходов.