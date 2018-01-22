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В Москве 1 февраля стартует аккредитация такси для ЧМ-2018

Сегодня, 15:02

В Москве 1 февраля стартует аккредитация такси для ЧМ-2018. Об этом стало известно по словам из информцентра траспортного комплекса столицы.

В сообщенни говорится: "К обязательным условиям относятся: отсутствие каких либо штрафов на автомобиль, транспортному средству должно быть не более четырёх лет и устанновленный цвет кузова. Такси должны быть оснащены опознавательным знаком, информацией о тарифах, а так же передавать данные своего местоположения. Кроме того, в салоне должно присутствовать детское кресло и аппарат для безналичного расчёта". В ходе таких мероприятий МАДИ утверждает, что вышеупомянутая аккредитация повысит качество обслуживания клиентов. Также следует напомнить, что будет проведено аккредетирование таксопарков. Такси попросту будут ближе подбираться к стадионам. Там будут специальные стоянки. Заявки от перевозчиков ожидаются весь февраль. Остаток процедур закончится к 31 мая.


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