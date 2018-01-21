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Собянин рассказал о проекте Большой кольцевой линии в Москве

Сегодня, 12:22

Сергей Собянин рассказал журналистам о проекте Большой кольцевой линии в Москве. По его словам, она способна больше перевозить пассажиров, чем Московское центральное кольцо.

По словам Сергея Собянина, с реализацией проекта Большой кольцевой линии количество перевозимых граждан увеличится в два раза. По своей интенсивности движения Московское центральное кольцо отстает значительно. Благодаря нововведению появится возможность поперечных связей многих районов Москвы. В результате будет уменьшено время передвижения пассажиров, в некоторых направлениях этот показатель снизится до двух-трех раз.

Такая инициатива будет удобной для горожан, так как передвижение в мегаполисе на общественном транспорте является неотъемлемой частью жизни.


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