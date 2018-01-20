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ФСИН запретила этапировать инвалидов на коляске в поездах

Вчера, 20:35

Представители ФСИН запретили этапировать заключенных инвалидов на колясках в поездах или автозаках. Для этих мероприятий организация предлагает использовать авиатранспорт или санитарные автомобили.

Согласно документу, подписанному и утвержденному в декабре заместителем директора ФСИН Александром Хабаровым, вагоны и автозаки не имеют специального оборудования для размещения инвалидных кресел, в результате эту категорию граждан стоит этапировать посредством воздушного транспорта или санитарного автомобиля. При необходимости, в составе конвоя будет находиться медицинский работник.

Если этап идет в колонию, куда автомобилю попросту не добраться, то для перевозки инвалида-заключенного в качестве исключительного случая используют поезд. Другие арестанты с физическими недостатками, но умеющими передвигаться самостоятельно, будут ездить в обычном порядке.


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