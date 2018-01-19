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Ачинский дорожный инспектор плечом вытолкал машину из снежного плена

Вчера, 18:15

Ачинский дорожный инспектор помог автолюбителю. Крепкий Максим Золотников плечом вытолкал автомобиль, попавший в снежный плен. Автолюбитель благодарен неравнодушному Максиму за спасение его «ласточки».

Дорожный инспектор из Ачинска помог людям в беде. Об инциденте рассказал автолюбитель, которому стал находкой правоохранитель Максим Золотников. По словам мужчины, он приехал окунуться в ледяную купель. После проведения всех процедур и освятив воду, начал выезжать и застрял в снежном сугробе. Колесо засело глубоко в снегу.

К отчаянному мужчине прибыл член экипажа патрульно-постовой службы, которые несли службу в день Крещения. Дорожный инспектор собрался с духом и вытащил автомобиль из снежной ямы. Автолюбитель благодарен сильному дорожному инспектору за помощь и за спасенную отечественную «ласточку».


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