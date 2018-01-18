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Стоимость строительства новой дороги в обход Аксая составит 77 млрд рублей

Вчера, 21:33

Автомагистраль, которая будет построена в обход Аксая, обойдется бюджету государства в круглую сумму. Цена общего проекта составила по примерным подсчетам 77 миллиардов рублей.

Недавно губернатор Ростовской области Голубев провел официальную встречу с директором Автодора Сергеем Кельбахом. Чиновники вплотную обсудили предстоящий проект строительства новой автомагистрали, которая будет идти в обход Аксая. Также были затронуты финансовые стороны процесса. Примерная сумма, которую нужно приготовить для возведения новой автодороги, составила 77 миллиардов рублей.

Автомагистраль в обход Аксая будет иметь длину 65,5 километров. Дорога пройдет через Новочеркасский, Аксайсский, Азовский и Октябрьский районы. Дата начала проекта намечена на 2018 год. Если финансовые средства будут выделены бюджетом области, все работы нужно закончить через два года.


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