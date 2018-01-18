В Рязани начали блокировать старые транспортные карты

Вчера, 18:36

В Рязани студенты, пенсионеры и другие льготники начали жаловаться, что их транспортные карты, приобретенные сразу после возникновения этого вида в городе, перестали действовать. В компании оператора проекта «Умка» гражданам объяснили, что карты автоматически блокируются через пять лет.

Когда в 2013 году городские транспортные предприятия начали выдавать транспортные карты «Электронная Рязань», граждане через средства массовой информации были предупреждены, что срок электронных проездных автоматически заканчивается через пять лет. Однако пассажиры, постоянно использующие карты настолько к ним привыкли, что забыли, когда их приобретали.

Сейчас городская администрация Рязани будет решать вопрос о повторном подключении карт. Однако многих рязанцев настораживает то обстоятельство, что первые электронные карты действительно были активировать пять лет назад, но 28 января. Блокировать же электронные проездные начали на 10 дней раньше. С чем это связано, пока никто не объяснил.